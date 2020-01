Pulseada peligrosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A esta altura del verano, cuando ya el mes de enero se encuentra muy avanzado, se desata un conflicto en el sector guardavidas entre Adeom y la Intendencia de Montevideo. En este momento, con las playas a pleno, parece increíble que se planteen reclamos por parte del sindicato o que la intendencia no cumpla con sus compromisos. La único que no puede ocurrir es que no existan guardavidas a lo largo de la franja costera. Si ocurre una tragedia, ¿quién será responsable? Con la vida no se juega.