¡Qué propuesta!

"Si no quiere sopa, dos platos", parece ser el motor de los cráneos que elaboran un borrador para el programa del Frente Amplio. Así es que plantean como idea novedosa y conveniente, la creación de más empresas públicas. ¡Sí, leyó bien! Y con la salvedad de que también podrían ser, sino estatales, públicas de derecho privado. Por ejemplo, como ALUR, Cementos del Plata o alguna otra de las 17 hijas de Ancap o las 9 de la CND, las de Antel, las del LATU, o las 24 Personas Públicas no Estatales etc. etc.