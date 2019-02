Poco feliz comentario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Vázquez, consultado por la ola de cierre de empresas, afirmó que se trata del ciclo natural de la economía. En apoyo de Vázquez y del gobierno (para variar), el capitoste del Pit-Cnt, Fernando Pereira, repitió la misma frase y agregó que hay muchas otras que se están abriendo. Un periodista consultó al gremialista si podía mencionar algunos de estos emprendimientos, pero Pereira no logró hacerlo, y dijo que no mencionaba nombres para “no darles publicidad”. No se conforma el que no quiere.