Un poco extremo

Ernesto Talvi denunció ayer que existiría una especie de complot político con complicidad de los medios, para dejarlo fuera del debate presidencial. Siendo que El País debe ser el único medio que no se golpea el pecho por la organización del debate, se puede afirmar que Talvi exagera un poco la cosa. Es verdad que él tiene todo el derecho a confrontar ideas con los demás candidatos. Ahora, si Martínez no acepta hacerlo de a tres, ¿qué van a hacer los canales? ¿No hacer ningún debate si Talvi no está?