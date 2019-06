El pícaro Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que Daniel Martínez trate de defender los gobiernos del FA está dentro de la lógica. Pero que para ello maneje datos a su antojo para arreglar resultados, es hacer trampitas. No hay dudas de que en los primeros años del FA creció la economía, pero fue por la bonanza y no por el “talento” de sus gobiernos. Y entonces Martínez junta todos y dice que el promedio de 15 años es el menor deficit de la historia. Omite que en los 5 últimos años de gobierno fue el peor de la historia. No hubo bonanza.