Si algo define a los uruguayos, es un pesimismo crónico. En éstos días tenemos en Montevideo la final de la Copa Libertadores, y miles de brasileños han copado la ciudad. Pues no falta día en que alguien no diga que no viene nadie, que va a ser un desastre. Uruguay es ejemplo mundial por su manejo de la pandemia. Pues no hay día en que alguien no diga que somos un desastre. Lo mismo con la temporada turística, el clima (anticipan sequía todos los años), y muchas cosas más.