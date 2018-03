A parar se ha dicho

La tendencia del uruguayo a no trabajar es un rasgo característico fogoneado en gran medida por los líderes sindicales, siempre dispuestos a organizar un paro por lo que sea. Así que como ayer era el día de la mujer, no se les ocurrió nada mejor a los de Adeom que hacer huelga desde la mañana y el Pit-Cnt, por la tarde. No por nada, UPM tiene como uno de sus objetivos principales, asegurarse la tranquilidad laboral. La que seguramente durará lo que un lirio. Ni por casualidad proponen algo más constructivo.