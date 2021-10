Verdadero papelón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las declaraciones de la intendenta Cosse, sobre la contratación en la IMM de los ex custodios del presidente Tabaré Vázquez, es reveladora. Según Cosse, como ellos “cuidaban a Tabaré”, ella los cuida a los custodios. Eso podría ser digno de encomio, si no fuera por un detalle: quien les va a pagar el sueldo a esos señores no es la generosidad de Cosse, sino el contribuyente montevideano. Palabras como estas muestran como para alguna dirigencia del FA, el estado se maneja como un patrimonio propio.