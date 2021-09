Palabras de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Coherente con su postura al asumir la Presidencia, no invitando a la ceremonia, ni a Maduro ni a Díaz Canel por no responder a los principios republicanos de gobierno, Lacalle Pou, dejó en claro qué motivaba su presencia en la Celac, destacando a la vez, la importacia de la OEA. Demostró no estar allí para ser uno más en la fotografía de rigor, sino para denunciar en ese mismo foro inventado por Venezuela, el uso del poder para imponer medidas represivas y violar los derechos humanos.