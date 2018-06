El número no importa

El Director de la OPP, Álvaro García, salió al cruce de la nueva movilización de Un Solo Uruguay y las gremiales agropecuarias. Dijo que "el gobierno ha sacado más de 20 medidas desde que apareció este movimiento". No tenemos por qué dudar de la palabra del jerarca, pero en este te-ma el número de medidas que se tomen no es relevante (20, o pueden ser 30 o 50) porque lo que importa es el contenido de las mismas. Los reclamos son porque esas medidas no han solucionado lo que debían.