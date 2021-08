Ninguna sorpresa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas ha corrido la noticia de que el dirigente máximo del Pit-Cnt, Fernando Pereira, podría ser el nuevo presidente del Frente Amplio. Ello no tendría nada de malo o de raro. No hay nadie en el Uruguay que no tenga claro dónde está el corazón partidario de la cúpula sindical. Lo que sí es importante es que esto lo tenga bien presente la ciudadanía ante la ola de paros y conflictos que comienzan en el país. No es para defender a los “trabajadores”, sino para apoyar la agenda de un partido político.