De Muñiz a Carámbula

El pasaje de Susana Muñiz al frente de ASSE fue un desastre: pésima gestión y denuncias permanentes sobre irregularidades en los servicios. Pero ninguna de ellas (y había a montones) conmovió en su momento al presiden-te Vázquez para cesar-la en su cargo. Cuan- do lo hizo fue porque el vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, contrató a la novia de su hijo. Hora asumió Marcos Carámbula. Si quiere permanecer, no se preocupe de la gestión, solo no haga lo de la intendencia de Canelones.