Mujica y el FMI

José Mujica se fue hasta La Rioja y allí se despachó contra el Fondo Monetario Internacional. En su estilo, dijo que "No me gusta un carajo el FMI". Ocurre que José Mujica fue Presidente de la República Oriental del Uruguay durante cinco años y mantuvo con el FMI relaciones muy cordiales, como todos los gobiernos del Frente Amplio. Nada hizo y nada dijo en ese periodo contra el organismo. Parece que ahora, en una tribuna populista, se sintió en la obligación de repetir consignas que él no aplicó