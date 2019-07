Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Parece un cuento del imaginario tipo Macondo, pero no da ni para media sonrisa. Se trata de un episodio que además de burlesco y vergonzoso, terminó en la muerte del pobre hombre que cayó al suelo con un infarto, frente al Ministerio de Salud Pública. Ironía más cruel no pudo ser. Los desfibriladores de l MSP estaban inutilizables. No importa si en este caso hubieran servido para salvarlo o si fue inoperante la especialista en reanimación. El organismo estuvo omiso en una doble responsabilidad.