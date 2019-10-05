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El País Opinión La Clave

Medicinas y cáncer

05/10/2019, 20:22
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LA CLAVE

El anuncio de la directora del Fondo Nacional de Recursos de que se incorporarán nuevos medicamentos contra el cáncer, a la lista de los alcanzados por la cobertura gratuita, es digno de festejo. Pero deja un sabor amargo el saber que hasta el día de hoy, la gente que más los precisa, tiene que recurrir a la Justicia para que el gobierno los otorgue. En un país donde se ha derrochado dinero a raudales en frivolidades de todo tipo, que se cometa esta atrocidad es de una crueldad sin límite.

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