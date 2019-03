Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No me tiznes le dijo la olla al sartén”, es un dicho muy viejo que no pierde actualidad. La Ing.Cosse que vive en el acomodado barrio de Punta Carretas, no se le ocurre nada mejor para atacar de manera semi indirecta, porque está muy claro a quien dirige sus dardos, que desvalorizar a un precandidato del Partido Nacional por el lugar donde vive. Aparte de lo lamentable del comentario, acusando a Lacalle Pou de no saber lo que es la sociedad por tener su casa en un country, revela un alto grado de resentimiento