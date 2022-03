Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como cada 8 de marzo, hoy se celebrará una marcha por el Día de la Mujer en Montevideo. Pero este año no es uno más, ya que coincide por un lado con un paro general del Pit-Cnt contra la Ley de Urgente Consideración, que sin duda teñirá el día con colores partidarios improcedentes a la causa. Y porque muchas mujeres que no son frenteamplistas han decidido no concurrir. Una decisión comprensible, pero también compleja, porque su espacio será ocupado por fanáticos de otras tiendas.