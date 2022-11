Máquina de humo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera declaración pública del ex custodio presidencial A. Astesiano, ha sido una bomba. El acusado niega buena parte de las acusaciones en su contra. La Justicia definirá si eso es verdad o no, pero hay algo llamativo en este tema: se le da relevancia a lo que diga cualquier persona ignota en un chat. Ahora, se arma un circo bárbaro porque alguien le habría pedido información a Astesiano de senadores opositores. ¿Y? La cosa es si Astesiano accedió, de lo cual no hay evidencia alguna.