Malos hábitos

Según el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Mauricio Cuello, una política contra el tabaco recién empieza a notarse en los índices a los 15 años. Más allá de que sea notorio cuánta gente ha dejado la costumbre de fumar y tantos jóvenes hoy no tienen ese habito, sobre lo que no hay mayor información es en lo referido a los cigarrillos de marihuana. Porque no solo ha aumentado su consumo ante la menor percepción de riesgo, sino que dicho humo es altamente cancerígeno.