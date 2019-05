Luchar por la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Más vale tarde que nunca”. Esto se aplica a que por fin parece que hay un impulso con algo más de fuerza, para reactivar el Partido de la Concertación a fin de disputar la Intendencia de Montevideo. Porque si hay algo que nadie discute es que no se logra ese objetivo, solo con los votos de un partido. La cuestión no es sencilla, ya que para presentarse, el candidato no puede figurar en las elecciones internas. Habrá que ver si son capaces de unirse en apoyo del que luzca con mayores chances.