Por estas horas se desarrolla en Uruguay un foro muy importante de Unesco sobre libertad de prensa. Fueron claras las palabras del presidente Lacalle Pou sobre la necesidad de un respeto integral a este principio sagrado de cualquier democracia. Lástima que no todos los poderes del Estado parecen compartir este criterio tan importante. Ahora bien, eso no implica que no haya reglas o que no se deba responder ante abusos. Algunos reclamos de ONG locales tampoco parecen tener eso del todo claro.