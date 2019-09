Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Gustavo Leal, asesor del ministro del Interior, le salió el tiro por la culata: pretendió cancherear al senador Larrañaga, pero perdió feo. Leal se había molestado por críticas de Larrañaga y, un poco agrandadito, no tuvo mejor idea que decir: “en el fútbol Kesman es Kesman y en seguridad Leal es Leal”. La respuesta de Larrañaga no se hizo esperar: “Kesman es Kesman, pero Leal es Bonomi”. El FA ahora promete hacer en materia de seguridad lo que no hizo durante quince años de gobierno.