No le gusta enseñar

Las declaraciones del dirigente sindical de la educación José Olivera dejan en claro el nivel de desquicio que campea en ese mundillo. Anunció tres paros contra un gobierno que no asumió, por una ley que no tiene texto. Acusó al futuro ministro Da Silveira de estar contra los sindicatos y tratarlos de radicales, cosa que sus actos recientes deja probado fuera de toda duda. Y terminó diciendo que nunca se recibió de profesor, porque “me encanta la Historia pero no me gusta enseñarla”. Todo dicho.