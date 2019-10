Larrañaga vs. Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No podía faltar. Y por más que el Presidente de la República, por dignidad, no puede participar de la campaña electoral, Vázquez resolvió cargar contra “Vivir sin miedo”. Le salió mal: el senador Larrañaga rápidamente le contestó: “Han hecho de todo en esta campaña. Han puesto el aparato estatal al servicio de su Partido. Y ahora, el propio Presidente haciendo campaña. Se van por muchos fracasos, pero también se van por el poco respeto que tienen por el espíritu republicano. No da para más”.