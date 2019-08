Un "Lado B" torcido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por estos días hace roncha un libro del exsecretario de bancada del FA, que cuenta detalles escabrosos de la interna legislativa. Dos cosas han impactado. Por un lado, el comentario del autor que no se cansa de culpar a sus compañeros por nunca haber hecho los aportes al BPS por su tarea. Y que al parecer sigue sin solución pese a la promesa de Javier Miranda. Lo otro, que el autor promete un segundo tomo con revelaciones aún más duras, que no incluyó ahora para no perjudicar las chances del FA.