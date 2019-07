No se justifica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para justificar sus posturas esquizofrénicas sobre Venezuela, dirigentes del Frente siguen usando el cuco del imperialismo. Que no se puede “aislar” al país, porque estaría enfrentando una ofensiva de países que se quieren apropiar de sus recursos. Se trata de una visión anticuada y mentirosa. Los recursos naturales no son el gran determinante de la riqueza de los países, si no Venezuela no estaría como está. Y es mentirosa porque no se usó, por ejemplo cuando el problema con Lugo en Paraguay.