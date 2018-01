¿Jueces de qué?

Como si fueran la máxima autoridad mundial en materia de democracia, la inefable Mesa Política del FA salió a defender a Lula, "porque su condena ha carecido de imparcialidad y pruebas". El problema es que el FA carece de autoridad mínima para hablar de democracia y no cree-mos que haya habido un estudio serio del proceso a Lula ni de la sentencia para hacer una afirmación de ese tipo. Si hablar de lo que no se sabe es un espanto, asumir como juez de lo que no se sabe es muchísimo peor.