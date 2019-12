Ineficacia fatal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No sabemos si la sociedad uruguaya se fue volviendo cada vez más criminal, dado los femicidios que no cesan y las cifras que arrojan estos asesinatos, o es que antes pasaban inadvertidos por la gran mayoría. Ocurre que actualmente los jueces reciben unas 130 denuncias por día, las oficinas no dan a basto y se generan demasiadas demoras y errores de coordinación. Esto significa que mujeres que intentan protegerse para no morir, pierdan la vida, como las dos asesinadas en nochebuena.