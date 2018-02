Ideología ante todo

Dice un viejo refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues eso mismo se aplica al Sr. Pablo Caggiani, integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria. De sus palabras, o más bien de su discurso, porque de eso se trata en realidad, lo que se desprende es que no acepta nada de lo que no calce en su visión estatista y retrógrada, embebida de izquierdismo. Por eso ataca, agrade con bajezas, a los institutos gratuitos de instrucción privados a pesar de sus excelentes resultados.