Las ideas de Vázquez

Es por lo menos “extraña” la actitud del presidente Vázquez. Tras cinco años al frente de un gobierno, que si se caracterizó por algo fue por la “nada”, cuando está jugando los descuentos y a punto de retirarse, arma una lista de asignaturas para el próximo presidente, como si fuera del mismo Partido o como si éste no supiera que hacer cuando asuma. No sabemos bien a que obedece, pero lo cierto es que parece bastante fuera de lugar. Si el FA perdió fue entre otras cosas por no hacer los deberes o hacerlos mal.