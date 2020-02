Herencia maldita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La herencia que le dejan los gobiernos del Frente Amplio al nuevo gobierno que asume de Luis Lacalle Pou, no deja de llamar la atención. No solo por un déficit del 5%, con el que habrá que lidiar, a pesar de que gobernaron en años de bonanza inimaginables, además de la elevada tasa de desempleo, sino también por la cantidad de juicios al Estado de abultado tamaño a los que tendrá que hacer frente la nueva Administración. Como la intimación de la empresa Katoen Natie por US$ 1.500 millones.