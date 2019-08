El factor Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay dudas de la responsabilidad de Astori en el manejo de la economía del país a lo largo de estos 15 años. Y no hay dudas de que los resultados finales, esos que trasmitirá al nuevo gobierno el próximo 1° de marzo, son realmente un espanto, a partir de un déficit fiscal en el entorno del 5%. La gran duda es qué hubiera pasado con el FA en el gobierno y otro ministro que no fuera Astori. ¿La cosa podría haber andado mejor o el panorama sería peor? Nunca sabremos porque lo único cierto es que se van.