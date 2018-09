Espionaje ruso

La investigación llevada a cabo por los servicios de inteligencia británicos respecto del intento de asesinato del ex doble agente ruso, Skripal, resultan aplastantes, por más que el Sr. Putin lo siga negando. Lograron detectar a dos sujetos que viajaron a Londres por un muy breve lapso de tiempo y fueron dos veces hasta las cercanías de la casa del ex agente. En Rusia los entrevistaron como para demostrar su inocencia. Dijeron haber ido a ver la Catedral de Salsbury, pero las cámaras demuestran que no.