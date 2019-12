Esperar demasiado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En reciente columna, el Dr. Ignacio de Posadas hace un análisis del desencanto notorio en la sociedad. Con la política en general y el Parlamento en particular. Se ha impuesto la sensación de que “los legisladores no saben o no se ocupan, de hacer feliz a la gente.” Lo de Chile, Francia, Ecuador Colombia, muestra a personas que no estando en situaciones extremas (guerra, hambre) manifiestan encolerizadas su frustración. “Si no se ajustan las expectativas, no habrá democracia que funcione”.