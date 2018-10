Educación arrasada

Los últimos datos del Instituto de Evaluación Educativa son devastadores. Según el estudio en los barrios más desfavorecidos siete de cada diez niños no alcanza una comprensión cabal de los textos luego de leerlos. Asimismo, el 47,6% de los escolares de tercero no tiene una comprensión global de los textos. De acuerdo al estudio los profesores de primero en los liceos y UTU se encuentran con que casi la mitad de su alumnado no sabe calcular el área de un triángulo. Claramente, vamos muy bien.