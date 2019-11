Dueños de la calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cada día es más común ver escenas de violencia y pugilato entre cuidacoches adictos a la pasta base. Incluso en horas de la mañana, y en pleno centro de Montevideo. Sin embargo, cuando se llama a la Policía, esta afirma que no pueden actuar, a menos que se esté cometiendo un delito in fraganti. Y que el responsable de estos temas es el Mides. Si se llama al Mides, se informa que no toman acciones en estos asuntos durante los fines de semana. Resumiendo, la calle en manos de los violentos.