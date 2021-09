Sin diversidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo decidió no habilitar la Marcha de la Diversidad de este año. Una decisión llamativa, ya que el año pasado con una situación sanitaria similar, sí se permitió. En cualquier caso, hay una cosa que no va a fallar: se va a intentar responsabilizar al gobierno nacional por esta decisión. Como cuando algunos artistas y músicos no podían trabajar libremente por decisiones de la Intendencia, pero culpaban al Presidente, que siempre fue partidario de abrir la economía.