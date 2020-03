Diálogo y gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde la oposición se ha lanzado una batería de propuestas para enfrentar la crisis. Pasa que esas propuestas, en su mayoría, están alineadas con su visión del mundo y la economía. Es natural, ellos creerán de corazón que es lo mejor para el país. Pero los uruguayos votamos hace unos meses y decidimos que queríamos un gobierno diferente. Los dirigentes del FA se quejan de no ser oídos, pero no es verdad. Simplemente sus propuestas no van en línea con lo que votó la mayoría del pueblo. Nada más.