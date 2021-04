Decisión ejemplar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Momentos extraordinarios requieren respuestas extraordinarias”, dijo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche al anunciar que no habría aumento en el precio de los combustibles. El gobierno desestimó subir los costos para así “apoyar al sector productivo”, agregó. En los últimos meses el petróleo se encareció un 30%, por lo que al absorber esta suba en Ancap y no trasladar una suba de 18% al consumidor, las cuentas públicas se verán afectadas en US$ 30 millones. Pero no es el momento.