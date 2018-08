¿Cuidan el coche?

Cuando se habla de la carga impositiva que pesa sobre los hombros de los uruguayos, 32% del PBI, hay un impuesto que no está incluido en el cálculo. Es el que cae sobre cualquier ciudadano que entre o baje de su auto. No se trata de un tributo municipal, aunque se le parece; ni pasó por Parlamento. Tampoco es un servicio que tenga demanda. No, no es nada de eso. Es dinero que va sumando a lo largo del mes para los mal llamados "cuidacoches". Hay registrados y furtivos y van en aumento.