El Covid no terminó

No extraña demasiado que hayan aumentado los contagios de COVID-19 últimamente, ya que la desaprensión demostrada por todo el mundo es llamativa, por decir lo menos. Y no solo de parte de la juventud que se supone es más inconsciente. También entre los que peinan canas se nota una actitud semejante. Y no será porque no haya suficiente información al respecto. O sea, que el bicho no feneció. Sigue circulando y aunque las vacunas protejan no es cuestión de tirar manteca al techo.