Controles militares

Hay una ley aprobada el año pasado que establece el patrullaje en las zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas. Nunca se reglamentó. No hay dudas de que el motivo de la demora es no darle la razón a Larrañaga y su reforma, porque los militares sustituirían en esa función a la policía. En momentos en que el mundo mira a Uruguay como centro de distribución de drogas, mayores controles en las fronteras agujereadas demostrarían una mayor seriedad. Pero ha decidido no hacerlo. Así vamos