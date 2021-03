Contraste odioso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana han sido varias las voces frenteamplistas que han acusado al gobierno de poco diálogo, de no abrirse a las sugerencias opositoras. El presidente Lacalle Pou fue muy claro anoche, al recordar todas las oportunidades en que habló y se reunió con dirigentes del FA, y entidades afines como el Pit-Cnt, el Sindicato Médico, y otras organizaciones de la “sociedad civil”. Lo que no dijo Lacalle Pou es que la comparación con el gobierno previo, donde este no atendió a nadie, es expresiva.