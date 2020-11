Confusión peligrosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como es bien sabido, el nuevo gobierno ha decidido no renovar una cantidad de contratos en la administración pública. Se trata de personas que ingresaron durante los gobiernos del FA, con contratos temporales. Y que de acuerdo a lo prometido en campaña, el nuevo gobierno ha buscado racionalizar y disminuir. Sin embargo, desde la oposición se clama como si se estuviera despidiendo gente a mansalva. Eso no es así. Y si hubieran manejado el dinero de todos con más criterio, no sería necesario.