Se cayó otro tinglado de la oposición. El directorio del Instituto de Colonización, tras recibir un estudio independiente de un experto en derecho agrario, definió que el senador Manini Ríos no es colono. Algo que había sido motivo de insidiosa campaña de la oposición y algunos medios de prensa. Pero esto no debería poner fin al asunto. En este tiempo, hubo gente dentro del INC que operó escandalosamente para generar efecto político con esto. Se debe ir a fondo en sanear ese instituto.