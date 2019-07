Casinos "en picada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unos años tuvimos en Montevideo a los únicos casinos del mundo que daban pérdidas, además de registrar casos de corrupción durante las intendencias frenteamplistas. Fue allá por el 2006. Hubo procesados y Vázquez pronunció su famosa frase “Podemos meter la pata pero no la mano en la lata”. Años después no hay denuncias de corrupción, pero la IMM quiere cerrar Parque Hotel porque el negocio viene en picada. No hay nada que hacerle, el mundo va para un lado y el FA para otro.