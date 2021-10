Cambio notorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En años anteriores no había día en que las noticias de la sección policial no fueran un caleidoscopio de información negativa dando cuenta de delitos sin fin día tras día. Pero aquello cambió. Notoriamente. La seguidilla de crímenes no ha desaparecido pero al menos lo que se lee hoy en la prensa y se escucha en la televisión, se refiere a delincuentes que son atrapados, a posibles asesinos descubiertos, a organizaciones del crimen organizado desbaratadas y a bocas de droga desarticuladas.