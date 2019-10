Cambio de discurso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Layera, el mismo jerarca policial que hace poco auguró un futuro centroamericano a Uruguay por la feroz inseguridad que viene de la mano con el auge del delito, ahora salió a decir que no observa “miedo” en la población, No hay dudas de que la proximidad electoral cambia los discursos de algunas personas, pero en este caso se le fue la mano. Igual no hay problema: Bonomi, Jorge Vázquez, Gustavo Leal y Mario Layera llegan hasta el 1° de marzo. Ese mismo día, por fin, se van a sus casas.