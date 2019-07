Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras en Europa se ha descargado una ola de calor que en Francia ha hecho saltar los termómetros al llegar a los 45° y se han cerrado varias plantas nucleares porque los ríos están secos y no enfrían a los reactores atómicos, aquí en nuestro país y zonas vecinas se anuncian insólitas temperaturas bajo cero. A esta altura ya no hay dudas: el cambio climático golpea duro al planeta por culpa del hombre y si el hombre no reacciona el asunto puede convertirse en crítico. Es hora de entenderlo y tomarlo muy en serio.