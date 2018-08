La animosidad del Frente Amplio hacia las Fuerzas Armadas no decrece. No se trata de pasarle facturas por su responsabilidad en el golpe de Estado de 1973, porque sería totalmente absurdo. El fallecido ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, dedicó sus últimos años a su defensa como institución y no a atacarlos. Ahora se dieron el gusto de aprobar en el Senado (falta Diputados) la reforma de la Caja Militar, una iniciativa que golpea a las tres armas y afecta derechos adquiridos.